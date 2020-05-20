https://news.day.az/politics/1237045.html Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об обмене информацией между государствами СНГ в электронном виде
Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об обмене информацией между государствами СНГ в электронном виде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал закон "Об утверждении Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ для осуществления налогового администрирования".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно документу, с оговорками Азербайджана утверждается Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ для осуществления налогового администрирования, подписанный в ходе заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ второго ноября 2018 года в городе Астана.
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