Президент Ильхам Алиев подписал закон об изменении положения о службе в налоговых органах

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в "Положение о службе в государственных налоговых органах", утвержденное законом Азербайджана от 12 июня 2001 года № 141-IIQ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, должностным лицам налоговых органов при выходе в отпуск один раз в год будет выплачено пособие в размере месячного должностного оклада.

Должностным лицам, начиная со второго года службы, в соответствии с выслугой лет в налоговых органах будут выплачиваться дополнительные суммы в следующих размерах:

от 1 до 5 лет службы - в размере 5 процентов должностного оклада;

от 5 до 10 лет службы - в размере 10 процентов должностного оклада;

от 10 до 15 лет службы - в размере 20 процентов должностного оклада;

от 15 лет службы - в размере 30 процентов должностного оклада.

Отметим, что до сих пор дополнительная плата за выслугу лет должностным лицам налоговых органов была определена в следующем порядке:

от 1 до 5 лет службы - 21 манат;

от 5 до 10 лет службы - 24 маната;

от 10 до 15 лет службы - 27 манатов;

от 15 до 20 лет службы - 30 манатов;

от 20 до 25 лет службы - 39 манатов

от 25 до 30 лет службы - 45 манатов;

от 30 лет и выше - 60 манатов.

Настоящий закон применяется с первого января 2020 года.