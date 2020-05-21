Сербия поблагодарила Азербайджан за гуманитарную помощь

Накануне Азербайджан направил гуманитарную помощь Сербии, сообщает Trend со ссылкой на сербские СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что в белградском аэропорту "Никола Тесла" куда приземлился самолет с грузом помощи из Азербайджана, присутствовали премьер-министр Сербии Ана Брнабич и посол Азербайджана в Белграде Эльдар Гасанов.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, расценила данный жест как проявление дружбы азербайджанской стороны к Сербии.

"Это проявление дружбы, которую мы никогда не забудем. Азербайджан был первой страной, пришедшей на помощь Сербии после наводнения 2014 года. Именно в этот день, 19 мая 2014 года в Сербию прибыл первый самолет с грузом помощи из Азербайджана. Символично, что мы вновь встречаем этот самолет, что является показателем стратегического партнерства",- приводит слова Брнабич агентство "Танюг".

Гуманитарную помощь получат белградские общины Савски Венац, Раковица и Чукарица, а также беженцы размещенные в Воеводине. Раздачу помощи для нуждающихся семей в Белграде осуществит азербайджанская компания "Азвирт".