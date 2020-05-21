Подразделения ПВО заняли позиционные районы

В рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений подразделения противовоздушной обороны (ПВО) совершили марш и заняли позиционные районы для выполнения учебно-боевых задач по прикрытию населенных пунктов, объектов различного назначения и живой силы от средств воздушного нападения условного противника, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Боевые расчеты ПВО также обеспечат воздушное прикрытие привлеченных к учениям личного состава и боевой техники от огневого воздействия авиационных средств противника.

Отметим, что согласно плану боевой подготовки на 2020 год, азербайджанская армия проводит широкомасштабные оперативно-тактические учения.

В ходе проводимых учений отрабатываются вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

Учения, в которых участвуют до 10 000 военнослужащих личного состава, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения, продлятся до 22 мая.