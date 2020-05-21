Президент ОАЭ Xалифа бин Зайд Аль Нахайян поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Xалифа бин Зайд Аль Нахайян отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Передаю Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Прошу Вас передать Вашему народу, что народ Объединенных Арабских Эмиратов испытывает чувство большой гордости по случаю этого праздника.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и постоянных успехов, народу Азербайджана - благосостояния и прогресса.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение", - говорится в поздравительном письме.
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