Валех Алескеров назначен председателем правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны

22 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Валеха Фейруз оглу Алескерова председателем правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.