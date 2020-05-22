https://news.day.az/politics/1237634.html Валех Алескеров назначен председателем правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны - Указ Президента Ильхама Алиева
Валех Алескеров назначен председателем правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны - Указ Президента Ильхама Алиева
22 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Валеха Фейруз оглу Алескерова председателем правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны.
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