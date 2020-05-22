https://news.day.az/politics/1237640.html Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере охраны окружающей среды
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере охраны окружающей среды
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в сфере охраны окружающей среды.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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