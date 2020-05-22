Президент Словакии поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
От имени граждан Словацкой Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны - Днем Республики.
Верю, что дружеские отношения и плодотворное сотрудничество между Словакией и Азербайджаном во всех представляющих взаимный интерес сферах и дальше будут успешно развиваться на благо наших народов, и мы совместной борьбой стран мира достойно преодолеем нынешнюю глобальную пандемию.
Уважаемый господин Президент, пользуясь этой прекрасной возможностью, желаю Вашей стране и всем Вашим гражданам прогресса и благосостояния, постоянного развития вашего цивилизованного и демократического общества", - говорится в поздравительном письме.
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