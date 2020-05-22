Президент Индии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство,
Рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю Дня Республики.
Между Индией и Азербайджаном существуют тесные культурные и исторические связи, что проявляется в нашем намерении укреплять двустороннее сотрудничество. Надеюсь, что наши совместные усилия еще больше укрепят наше многоплановое сотрудничество.
Пандемия COVID-19 создает невиданную угрозу для человечества. Индия будет продолжать сотрудничество с международным сообществом в борьбе с этой болезнью.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана - прогресса и процветания.
Господин Президент, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.
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