Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева
Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.
Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Желаю братскому Азербайджану дальнейшего динамичного развития, а также достижения Вашим народом всех целей под Вашим руководством и передаю самые добрые пожелания.
Уверен, что продолжающиеся на протяжении веков традиционная дружба и сотрудничество между нашими народами и дальше будут всесторонне укрепляться.
Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов, а азербайджанскому народу - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.
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