В Азербайджане утвержден порядок проведения государственной и общественной экологической экспертизы

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок проведения государственной и общественной экологической экспертизы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Данный порядок составлен на основании статей 52 и 58 закона Азербайджана "Об охране окружающей среды".

Основная цель проведения экологической экспертизы заключается в выявлении, пресечении и прогнозировании непосредственного и косвенного влияния, и связанных с ними последствий на окружающую среду и человеческое здоровье, а также в определении уровня экологической безопасности принятых решений и эффективности мер по охране окружающей среды.

Экологическая экспертиза проводится в форме государственной и общественной экологической экспертизы.

Документом определены правила проведения государственной экологической экспертизы, организации и проведения общественной экологической экспертизы.