В Азербайджане утвержден порядок проведения государственной и общественной экологической экспертизы
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок проведения государственной и общественной экологической экспертизы".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Данный порядок составлен на основании статей 52 и 58 закона Азербайджана "Об охране окружающей среды".
Основная цель проведения экологической экспертизы заключается в выявлении, пресечении и прогнозировании непосредственного и косвенного влияния, и связанных с ними последствий на окружающую среду и человеческое здоровье, а также в определении уровня экологической безопасности принятых решений и эффективности мер по охране окружающей среды.
Экологическая экспертиза проводится в форме государственной и общественной экологической экспертизы.
Документом определены правила проведения государственной экологической экспертизы, организации и проведения общественной экологической экспертизы.
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