Афет Гасанова: Армения - наибольшая угроза региональной безопасности

Шоу под называнием "инаугурация", которая прошла на оккупированных территориях Азербайджана, вновь доказало, что Армения игнорирует все международные документы и принципы, продолжая оставаться наибольшей угрозой региональной безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По словам депутата, организация шоу т.н. "инаугурации" в связи с т.н. "выборами", полностью противоречащими Конституции Азербайджана, нормам и принципам международного права, а также однозначно отвергнутыми международным сообществом, - очередной наглядный пример того, насколько деструктивную позицию занимает руководство Армении.

"Этот вероломный шаг Армении является большим ударом по процессу урегулирования конфликта мирным путем, и служит эскалации ситуации в регионе. Эта страна открыто демонстрирует, что крайне не заинтересована в мирном урегулировании конфликта, и такими провокационными шагами пытается сорвать переговорный процесс, сохранить статус-кво. Данное шоу, также является наглядным доказательством того, что сепаратизм стал составной частью государственной политики Армении", - сказала Афет Гасанова.

Депутат отметила, что население Азербайджана неоднократно, а точнее в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1993 годах, подвергалось резне со стороны армянских националистов, которые сопровождались унижающими человеческое достоинство действиями.

"Только в Баку 30,31 марта и первого апреля 1918 года были зверски убиты свыше 15 тысяч азербайджанцев. С марта по май того года армянские вооруженные формирования бесчеловечно расправились с более чем 50-ю тысячами азербайджанцев, совершив массовые избиения в Шамахы, Губе, Хачмазе, Агсу, Кюрдамире, Сальяне, Лянкяране. Особой жестокостью отличались и убийства, совершенные армянскими националистами в Карабахском, Зангезурском, Нахчыванском и Карсском уездах. В Шамахинском уезде - 58, в Губинском - 112, в Гянджинской губернии - 272, Иреванской - 211, Карской области - 82 населенных пункта были полностью стерты с лица земли, учинена расправа над сотнями тысяч азербайджанцев", - уточнила Афет Гасанова.

Она подчеркнула, что одним из самых бесчеловечных и жестоких кровопролитий, совершенных армянскими националистами против мирного населения Азербайджана, является Ходжалинский геноцид.

"В результате зверств армянских вооруженных формирований в городе Ходжалы было убито 613 человек, 487 человек стали инвалидами, 1275 стариков, детей, женщин были взяты в плен, и подверглись гнету, оскорблениям и унижениям. Судьба 150 человек все еще остается неизвестной. Во ходе этого акта геноцида 56 человек были убиты с особой жестокостью", - сказала Афет Гасанова.

По ее словам, участие в шоу т.н. "инаугурации" Зори Балаяна, который является активным участником вышеуказанных зверств в отношении азербайджанского народа, показывает преступную сущность руководства Армении. Депутат отметила, что, проведением так называемых "выборов", организацией шоу т.н. "инаугурации" и попытками срыва переговорного процесса, армянская сторона пытается закрепить оккупацию части земель Азербайджана и сохранить статус-кво.

"Руководство Армении должно понять, что Азербайджан рано или поздно освободит от оккупации свои земли, будь то мирным или военным путем, и восстановит свою территориальную целостность. Апрельские сражения 2016 года вновь продемонстрировали мощь армии Азербайджана. Миф, созданный Арменией о своей армии, был развенчан мгновенно. Армянская сторона должна понимать, что армия Азербайджана постоянно усиливается, и если сражения начнутся вновь, Армении придется столкнуться с еще более тяжелой катастрофой, пережить горечь поражения", - резюмировала Афет Гасанова.