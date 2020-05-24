https://news.day.az/politics/1238217.html Президент Ильхам Алиев поздравил короля Иордании
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Иордании
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество.
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые добрые пожелания и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в деятельности, дружественному народу Иордании - постоянного благополучия", - говорится в поздравительном письме главы государства.
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