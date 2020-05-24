Хайко Лангнер: требование МИД Германии прекратить незаконную квазидипломатическую деятельность т. н. "НКР" давно назрело

Официальное признание министерством иностранных дел ФРГ незаконности той деятельности, которую ведет на территории Германии представительство т. н. "НКР" (марионеточно управляемого из Еревана фейкового режима на оккупированных территориях Азербайджана), и требование прекратить ее напрашивалось уже давно, заявил "Вестнику Кавказа" берлинский политолог Хайко Лангнер, передает Day.Az.

"Предъявляемое МИД Германии т. н. "НКР" требование воздерживаться от квазидипломатической деятельности в Германии давно назрело и должно положить конец абсурдному положению дел. "Государство", которое не существует, поскольку оно никем не признано, не может поддерживать дипломатическое представительство за рубежом. Это четко регламентировано в пункте 132а Уголовного кодекса Германии. Это также улучшает базовые условия для мирных переговоров Минской группы ОБСЕ, членом которой является Германия. Своей четкой позицией МИД ФРГ еще раз подтверждает реалии конфликта, что означает, что сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан", - пояснил он.

"Попытка т. н. "НКР" заявить о себе как о "независимом государстве" всегда служила целью маскировки статуса Армении в международном праве как агрессора в межгосударственном конфликте с Азербайджаном. Эти попытки также служат цели изменения формата переговоров ОБСЕ, чтобы дать армянским сепаратистам возможность применять вето против необходимых мирных компромиссов. Это подрывало многолетние усилия России, которая на сегодняшний день является наиболее активным посредником в конфликте среди трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - обратил внимание политолог.

"Видимо, сепаратистский режим стал жертвой собственной провокационной деятельности в Германии. Решающую позицию Федерального министерства иностранных дел можно объяснить не в последнюю очередь на фоне лоббистской деятельности т. н. "НКР" с помощью отдельных членов правительственной группы ХДС в германском Бундестаге, которые каждый раз вынуждали свое собственное правительство к дипломатическим объяснениям. В итоге, окончательное разъяснение позиции Германии, очевидно, стало неизбежным. Кроме того, федеральное правительство, безусловно, хотело дистанцироваться от аналогичных действий правой националистической "Альтернативы для Германии", которая неоднократно направляла членов Бундестага для наблюдения за "выборами" в оккупированном Нагорном Карабахе", - рассказал он.

"Следует надеяться, что в случае несоблюдения федеральное правительство примет конкретные правовые меры против тех, кто действует в Германии незаконно в качестве должностных лиц этого несуществующего "государства"", - заключил Хайко Лангнер.