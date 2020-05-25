Член Палаты общин парламента Великобритании Боб Блэкмен поздравил Президента Ильхама Алиева

Член Палаты общин парламента Великобритании, председатель группы дружбы с Азербайджаном Боб Блэкмен направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Передаем Вашему превосходительству и народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики.

Несмотря на то, что отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством имеют 100-летнюю историю и восходят к периоду Азербайджанской Демократической Республики, наши связи стали более интенсивно развиваться и укрепляться после восстановления Вашей страной независимости. Отношения между нашими странами построены на крепкой основе, опирающейся на искреннюю дружбу и взаимное доверие. Уверены, что связи между Соединенным Королевством и Азербайджаном будут развиваться и в дальнейшие годы.

Надеемся, что Азербайджан в скором времени восстановит свою территориальную целостность в рамках признанных на международном уровне границ. Позвольте, выразить свою солидарность с Азербайджаном в это сложное время борьбы против COVID-19.

Ваше превосходительство, просим Вас принять наши пожелания крепкого здоровья, больших успехов во всех Ваших усилиях для устойчивого развития Азербайджанской Республики", - говорится в поздравительном письме.