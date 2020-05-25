Президент Венгрии Янош Адер поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Венгрии Янош Адер направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Разрешите поздравить Вас и народ Азербайджана с национальным праздником - Днем Республики.

Азербайджан является для нас не только стратегическим партнером, но и дружественной страной. Наши общие культурные традиции еще более укрепляют связи между нашими странами.

С уверенностью могу сказать, что в своей внешней политике мы уделяем большое внимание развитию связей с Азербайджаном. Совет сотрудничества тюркоязычных государств, а также его офис в Будапеште придадут импульс дальнейшему развитию этих связей.

Господин Президент, желаю Вам здоровья и успехов на высшем посту", - говорится в послании.