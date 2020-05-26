Кремль меняет Маргариту Симоньян на Марию Захарову

Похоже, российские власти поняли всю пагубность пропаганды последних лет посредством медиа проектов, руководимых главой Russia Today и "Спутник" Маргаритой Симоньян. Согласно информации полученной из наших источников, в Кремле рассматривают отставку Симоньян с руководящих постов в государственных СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, эпоха пандемии, еще больше обострила анти-российские настроения в Западных СМИ, пытающихся при первой возможности ударить по международному имиджу Кремля. И надо сказать, что у западных медиа-менеджеров это получается, во многом из-за бесхребетной политики СМИ, которыми руководит Симоньян. В итоге, в Кремле решили положить конец вакханалии, которая происходит в сфере пропаганды. По предварительным данным Маргариту Симоньян заменит официальный представитель МИД России Мария Захарова. Источники говорят о скором уходе Марии Захаровой на руководящие позиции в федеральных медиа органах в рамках намеченных масштабных реформ в самой МИД . В частности по информации "Октагон" в АП рассматривался вопрос о слиянии МИД и Россотрудничества.

В экспертных кругах также считают, что господство Симоньян должна была прийти к логическому концу. На протяжении длительного времени российская пропаганда за рубежом еще не была столь в жалком и убыточном состоянии как при Марго, учитывая доверенное ей внушительное количество ресурсов.

Однако, вместо того, чтобы оправдать выделенные бюджетные финансы на миллиарды, Симоньян запустила невиданную систему накруток посещаемости, в частности использовав порносайты и подкупая комментаторов в ютуб. А дальше и вовсе стало известно, как она на пару с мужем через фиктивные компании на имя родственников, осваивала деньги налогоплательщиков из российского бюджета.

Только на финансирование телеканала RT из госбюджета уходит ежегодно более 23 миллиардов рублей. Однако он не оправдывает ожиданий.

Достаточно вспомнить одну из последних анти-российских кампаний в западных СМИ о борьбе с коронавирусом.

Целый ряд зарубежных СМИ, привели данные о погибших от COVİD-19 со ссылкой на ВЦИОМ, обвинив Россию в том, что она скрывает статистические данные. Понятно, что это фейк, однако удивляет то как американские СМИ ловко манипулируют официальными данными, во многом из-за информационного вакуума, появившегося как результат провальной политики Симоньяновских СМИ. Ведь миллиарды RT и "Спутнику" выделяются именно для того, чтобы дать отпор всякому роду инсинуациям противников России. Однако, руководители данных медиа больше вещают о событиях в европейских странах, обделяя вниманием упорный труд российских властей и врачей в борьбе с COVID-19 .

Но это не самое страшное, что могло бы произойти с имиджем Россией в эпоху пандемии. В поле зрения экспертов попало деятельность Симоньян в ущерб российским интересам. В этом достаточно убедится если посмотреть на маркетинговую политику телеканала RT, где каждому желающему предлагают стать иноагентом.

Соответствующая реклама появляется на интернет-ресурсах RT. Стать "иноагентом" могут все желающие. Для этого необходимо пройти по ссылке https://russian.rt.com/, найти на странице баннер "Вступай в ряды иноагентов", внести в форму адрес своей э-почты, после чего подтвердить через неё подписку на рассылку новостей RT.

Сама Симоньян объясняет это юмористическим выпадом против США, после того, как там ее телеканал вынудили зарегистрироваться в качестве иноагента.

"Мы же ребята с юмором, мы любой статус превращаем в "троллинг" тех, кто нам этот статус присвоил. Мы, например, на всех наших стендах на всех международных форумах и других мероприятиях раньше писали "RT", "международный информационный канал", а теперь мы огромными буквами пишем "иностранный агент" и превращаем это в юмор. Ну, иначе невозможно. Ну, что мы будем, с побитыми лицами ходить и плакать? Не будем", - рассказала глава всех иноагентов в стране.

Однако, действия телеканала, как и всех медиа ресурсов Симоньян идущих вразрез интересам России, говорит о том, что Марго неловко прикрывается юмористическими способностями. Это сказывается на провокационной информационной деятельности в соседних государствах.

Так, деятельность МИА "Россия сегодня" на белорусском направлении варьируется от двурушничества до откровенного вредительства, где первое это распил средств на проекты вместе с белорусскими западниками, а второе это информационная политика, направленная на сокрытие белоруссизации, превращения беларусского национализма в государственную идеологию РБ, разворота РБ на Запад, и особенно оправдывание каждого враждебного действия Лукашенко.

При этом доходит до того, что сетки "России сегодня" и RT атакуют противников дерусификации и разворота Белоруссии на Запад. Параллельно делаются сюжеты, что в РБ всё хорошо, польская оппозиция маргинальна, русский язык никто не трогает.

Показательна была и недавняя ситуация когда, "Россия сегодня" оправдывала высылку российских журналистов из Белоруссии.

По сути, Симоньяновские СМИ поощряют построение из Белоруссии этнократического, антирусского государства.

Помимо прочего, об анти-российском характере деятельности Марго говорит и недавняя провокацию "Спутник Турция", которая одной нелепой публикацией попыталась создать напряжение прямо в канун встречи президентов России и Турции. В итоге в редакцию в Анкаре наведались спецслужбы Турции, которые провели там обыски.

У многих Маргарита Симоньян попросту вызывает раздражения, а у некоторых и вовсе отторжения. Как пропагандист она также показала свою несостоятельность. Яркий пример ее признания после катастрофы украинского "Боинга" над Тегераном в январе этого года. Симоньян тогда написала пост, которые многие сочли бы что он принадлежит перу Навального, если бы не стояло ее имя. Она написала, что признавший причастность к случайному уничтожению пассажирского самолета религиозный лидер Ирана Аятолла Хоменеи - мужик, но на этом фоне есть и такие, в частности в нашей стране, кто в подобной ситуации годами все отрицают и ни в чем не сознаются, то есть не мужики, намекая на рухнувший малазийский "Боинг" на Украине, в крушении которого Запад обвиняет руководство России. Пост ее можно почитать по ссылке:

https://t.me/margaritasimonyan/5099?fbclid=IwAR2DVelknes9dxmIvgs2gktaSlFFy3I-f_TUqS0WoMc8Y_XrLeXvRKGiQ1I

Это ничто иное, как рубить с плеча, и лить воду на мельницу врагов России. Весьма удивительно, что об этом вещает главная пропагандистка страны. Возникает резонный вопрос: как можно было доверять жизненно важную сферу государственных интересов такой особе? Чем или кем руководствуется Симоньян в своей деятельности сказать трудно, возможно в ней играет американское прошлое и влияние сильного армянского западного лобби, нацеленное в последние годы на ослабление России. Однако, Кремль нацелен на перемены в информационно -пропагандисткой политике и реформы в этой сфере не за горами.