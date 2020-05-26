Президент Румынии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника - Дня Республики.

Уверен, что развитие диалога и сотрудничества между Румынией и Азербайджаном продолжится в институциональных рамках стратегического партнерства. Укрепление и диверсификация двусторонних экономических отношений, в том числе диалога между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом посредством энергетических и транспортных проектов регионального значения, отражают важные направления наших взаимосвязей.

Ваше превосходительство, господин Президент, прошу принять мои заверения в глубочайшем к Вам почтении", - говорится в поздравлении.