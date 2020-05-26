Президент Румынии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника - Дня Республики.
Уверен, что развитие диалога и сотрудничества между Румынией и Азербайджаном продолжится в институциональных рамках стратегического партнерства. Укрепление и диверсификация двусторонних экономических отношений, в том числе диалога между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом посредством энергетических и транспортных проектов регионального значения, отражают важные направления наших взаимосвязей.
Ваше превосходительство, господин Президент, прошу принять мои заверения в глубочайшем к Вам почтении", - говорится в поздравлении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре