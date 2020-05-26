Армения использует ЕСПЧ в качестве инструмента для клеветы

Армения пытается отвлечь внимание международного сообщества от фактов незаконной оккупации и этнических чисток, с которыми сталкивается гражданское население.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопросы касательно решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) "Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии" от 26 мая.

Комментируя решение ЕСПЧ Абдуллаева отметила, что для того чтобы высказать конкретное мнение по поводу решения, важно изучить его на уровне экспертов-юристов, тем не менее, можно поделиться наблюдениями в связи с этим решением.

"Прежде всего, следует принять во внимание, что корень боли и страданий нашего региона сегодня, как на уровне наций, так и отдельных людей, заключается в построенной на ненависти враждебной политике армянских националистических лидеров против азербайджанского народа и агрессивной политике Армении против Азербайджана. Всем известно, что, искажая главные причины армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, захватническая Армения пытается отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся незаконной оккупации азербайджанских земель и этнической чистки гражданского населения. Однако решение ЕСПЧ от 16 июня 2015 года "Чираговы и другие против Армении" устанавливает ответственность Армении за оккупацию азербайджанских территорий.

Если Армения действительно ценит права и свободы человека столько же, сколько заявляет об этом и уважает Европейский суд, то эта страна должна немедленно прекратить 30-летнюю оккупацию азербайджанских земель и нарушение прав более чем одного миллиона наших соотечественников. Также до тех пор, пока не будет обеспечено выполнение решения ЕСПЧ по делу Чигаровых от 2015 года, официальный Ереван не имеет морального права предъявлять какие-либо требования к нашей стране в отношении Европейского суда", - сказала глава пресс-службы МИД.

Говоря о главных результатах решения суда, Абдуллаева отметила, что прежде всего, что намерение Армении использовать Европейский суд в качестве инструмента в клеветнической кампании против Азербайджана и ее попытки политизировать этот институт и привлечь его к пропагандистской кампании должны быть отклонены.

"Что касается решений Европейского суда, можно сказать, что Суд фактически не обеспечил основное намерение Армении. Таким образом, решение Суда не требует отмены постановления о помиловании, которое является основным предметом спора, или возобновления дела против соответствующего лица. С другой стороны, иск о материальном нарушении права на жизнь также был отклонен", - добавила Абдуллаева.

По ее словам, Европейский суд в своем решении установил, что существенный аспект статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции не был нарушен правительством Азербайджана.

"То есть, согласно выводу, к которым пришел Европейский суд, Рамиль Сафаров действовал индивидуально при совершении действий и не представлял правительство Азербайджана. Таким образом, правительство Азербайджана не может нести международно-правовую ответственность за эти действия.

В то же время мы считаем, что в судебном деле должны были быть приняты во внимание то, что офицер Вооруженных сил Азербайджана Рамиль Сафаров родился в Джабраилском районе Азербайджана в августе 1993 года, потерял близких родственников в войне, в подростковом возрасте пережил боль и страдания жизни вынужденного переселенца", - сказала глава пресс-службы.

Абдуллаева также сказала, что помилование - это практика, применяемая в мире, и согласно Конституции Азербайджанской Республики глава государства имеет полномочие на помилование.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что в основе всех проблем лежит политика агрессии Армении против Азербайджана и неразрешенные последствия этой политики. Единственный способ положить конец враждебности между двумя народами - это устранить последствия конфликта, то есть вывести оккупаци

онные силы с международно признанных территорий Азербайджана и обеспечить основные права сотен тысяч людей, изгнанных с этих территорий.

Было бы хорошо, если бы Европейский суд принял к сведению политику агрессии Армении против Азербайджана и в своем пресс-релизе в связи с решением отметил бы, что Рамиль Сафаров является вынужденным переселенцем, ставшим жертвой этой политики", - добавила она.