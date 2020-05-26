Хасан Роухани поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Искренне поздравляю Ваше превосходительство и народ Азербайджанской Республики по случаю Вашего национального праздника - Дня Республики.
Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика, имеющие общие исторические, культурные и религиозные ценности, обладают широкими возможностями для сотрудничества и инвестиций. Опираясь на политическую волю, существующую в наших странах, благодаря совместным усилиям и взаимной поддержке, можно предпринять важные шаги для благосостояния и в интересах наших народов.
Надеюсь, что, победив коронавирус во всем мире и в наших странах, развивая двусторонние отношения и осуществляя соглашения, мы и впредь продолжим совместное сотрудничество в различных сферах на международном и региональном уровнях.
Пользуясь случаем, желаю, что Аллах ниспослал Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а дружественному и братскому народу Азербайджанской Республики - счастья и хороших дней", - говорится в поздравлении.
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