Президент Эфиопии поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Федеративной Демократической Республики Эфиопия Сахле-Ворк Зевде поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, господин Президент.

От имени народа, правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопия, от себя лично хотел бы передать Вам и в Вашем лице народу и правительству Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

Выражаю уверенность в продолжении укрепления искренних отношений между нашими странами в последующие годы.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, народу Азербайджана - прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.