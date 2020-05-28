https://news.day.az/politics/1239112.html Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан
Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с 28 мая - Днем Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, глава МИД Турции в публикации на своей странице в Твиттер отметил:
"Мы - одна нация, два государства, одно сердце! Поздравляю родной Азербайджан с 102-й годовщиной основания Республики. Приветствую дружественный и братский азербайджанский народ. Живи, Азербайджан!"
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