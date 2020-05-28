Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с 28 мая - Днем Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, глава МИД Турции в публикации на своей странице в Твиттер отметил:

"Мы - одна нация, два государства, одно сердце! Поздравляю родной Азербайджан с 102-й годовщиной основания Республики. Приветствую дружественный и братский азербайджанский народ. Живи, Азербайджан!"