Азербайджанский Иреван стал жертвой армянского коварства и политики держав

Передача Иревана 29 мая 1918 года под столицу Армении была вынужденной мерой. Национальный совет АДР вовсе не в полном составе выступил за это решение. Были и те, кто выступил против. Но давление со стороны ведущих держав, которые принуждали Азербайджан уступить Иреван армянам, в итоге обернулось тем, что для того, чтобы молодая республика получила признание в мире, часть Национального совета пошла на этот шаг. И Иреван уступили армянам.

Об этом сказал Day.Az директор Центра истории Кавказа, доцент ЮНЕСКО, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов.

По словам историка, на тот момент значительная часть территории не контролировалась правительством Азербайджана, и этот шаг был сделан с надеждой на то, что армяне прекратят геноцид, уничтожение и изгнание азербайджанцев из Иреванской губернии. Но армяне практически сразу нарушили договоренность, и вслед за передачей города последовали кровавые события. Правительство АДР было бессильно предотвратить это.

"Накануне Президент Ильхам Алиев как раз говорил об этом. Он отметил, что провозглашенная в 1918 году независимость носила условный характер. В Баку хозяйничали иностранные генералы, и АДР должна была согласовывать с ними свои шаги, даже планы, связанные с государственными атрибутами. К сожалению, это действительно было так, и азербайджанский Иреван стал жертвой сложившейся ситуации", - сказал историк.

Между тем, по мнению Ризвана Гусейнова, в последнее время с армянской стороны начинают звучать голоса разума. Как раз на днях в Сети распространился ролик, на котором молодые армянские архитекторы, сотрудники ереванской мэрии, выступающие в качестве гидов, сами говорят о том, что армяне пришлый народ в Ереване, признают, что мусульманская, тюркская архитектура была разрушена, и уж на ее месте построен современный Ереван.

"Все это подтверждает те самые постулаты, о которых постоянно говорит азербайджанская сторона. И то, что правда прозвучала из уст армянских архитекторов, дает нам повод быть уверенными в том, что армянские специалисты начали признавать и понимать, что армяне пришлый народ на этой территории, а город и его архитектура относятся к азербайджанскому наследию", - подчеркнул Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева