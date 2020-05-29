Армянская "пятая колонна" разрушает российский Урал

В то время, когда правительство России старается оптимизировать все силы для поддержания национальной экономики в условиях кризиса, вызыванной пандемией, Ереван активно начал использовать свою "пятую колонну", для ослабления государственных устоев Российской Федерации. Для реализации своих планов, задействованы крупные российские олигархи, имеющие влияние на политическое поле. При этом, согласно информации, крупный бизнес, в отличиие от среднего, за время пандемии стал богаче, что связано с зароботком на пандемических госконтратках.

По нашим данным, первый вице-премьер Андрей Белоусов провел переговоры с олигархами "второй и третьей линии" о переводе всех средств под российскую юрисдикцую. Однако, в Кремле по линии силовых структур заметили уход активов российских олигархов армянского происхождения зарубеж, передает Day.Az со ссылкой на politvesti.ru.

В поле зрения спецслужб попали также олигархи, которые действуют в стесной связке с армянской диаспорой. Так, в частности удалось узнать, что уральский олигарх Виталий Кочетков приступил к выводу активов зарубеж.

По данным официального коммерческого реестра Великобритании, в ноябре 2019 года он, предъявив паспорт третьей страны, создал в Соединённом Королевстве фирму Glenton Projects LLP. В последующие месяцы предприятие взяло под контроль активы бизнесмена в Свердловской области и Санкт-Петербурге. Изветсно, что Кочетков активный лоббист армянских интересов на Урале. В частности, он имеет тесные связи с созданным бывшим премьер-министром Армении Кареном Карапетяном непубличного договорного инвестиционного фонда "Клуб инвесторов Армении". Общее состояние вошедших в клуб 30 российских бизнесменов армянского происхождения приближается к 20 млрд долларов.

Исторически армянская диаспора является одной из наиболее сильных в Свердловской области. Её представители принимали участие в прошедших весной 2018 года в Армении протестах, в результате которых в этой стране сменилась власть, и этот опыт до сих пор используется в Екатеринбурге. Именно эта схема сегодня применяется Кочетковым и его многочисленными друзьями- армянскими олигархами в политической борьбе на Урале.

Как пишет "Октагон", сделки по офшорам Кочеткова могли бы остаться рядовыми событиями, если бы не активное участие его в политике. Кочетков входит в ближайшее окружение свердловского губернатора Евгения Куйвашева, является спонсором ключевых предвыборных кампаний на Среднем Урале и контролирует думу Екатеринбурга. Окружение Кочеткова инициирует политические атаки на главу областного центра Александра Высокинского, намереваясь взять под контроль наиболее прибыльные муниципальные активы. Епархия боготворит его за спонсорство при строительстве храмов, чиновники присвоили ему неофициальный статус "теневого губернатора".

В публикациях ведущих уральских СМИ действительно можно найти десятки упоминаний о возможной причастности Кочеткова к действовавшей в 90-е годы в Екатеринбурге ОПГ "Центр". Она конкурировала с ОПС "Уралмаш" за контроль над столицей Урала. Конкуренты оказались сильнее: в ходе перестрелок и серии организованных на них покушений "центровые" потеряли большинство лидеров. Правда, официального участия Кочеткова в ОПГ пока доказать не удалось.

В 2018 году Виталий Кочетков стал одной из ключевых фигур на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы нового созыва.

По итогам выборов Виталий Кочетков взял под контроль около половины обновлённого думского состава. Одной из задач созданной бизнесменом фракции стало содействие в получении им контроля над крупнейшим муниципальным предприятием МУП "Водоканал". После того как глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что является принципиальным противников приватизации либо передачи в концессию этого актива, окружение Кочеткова начало кампанию по досрочной отставке мэра.

Пик противостояния пришёлся на конец 2019 года, когда подконтрольные Виталию Кочеткову депутаты открыто угрожали провалить принятие проекта бюджета на 2020 год. После череды аппаратных столкновений бюджет всё-таки был принят.

В разгар политической войны в Екатеринбурге Виталий Кочетков неожиданно приступил к реструктуризации своего бизнеса. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 7 ноября 2019 года 95 процентов принадлежащего группе Кочеткова предприятия ООО "Фининвест" приобрела британская компания Glenton Projects LLP.

В выписке из Коммерческого реестра Великобритании говорится, что в Glenton Projects LLP три участника: сам Виталий Кочетков (указанная в выписке дата рождения участника с таким именем и фамилией совпадает с датой рождения бизнесмена), а также предприятия Amerton Group Limited и Sheraton Business Limited. Последние зарегистрированы на островном государстве Сент-Китс и Невис.

Армянский след

По данным международных информационных бизнес-систем, в настоящее время участник фирм Виталия Кочеткова - Amerton Group Limited - является одновременно участником ещё трёх зарубежных предприятий. Конечные бенефициары двух из них - персоны с ничего не говорящими славянскими фамилиями.

Третье предприятие - британская фирма Leonell Management Limited Liability Partnership - вызывает гораздо больший интерес. Помимо того, что она связана с бизнесом Кочеткова общим участником, адрес её регистрации в Лондоне совпадает с адресом регистрации соучредителя телекоммуникационной компании "Мотив" Glenfield Management Limited Liability Partnership. Источники отмечают, что именно эта компания стала главным рупором Кочеткова в политической борьбе на Урале против конкурентов.

Более 75 процентов в Leonell Management Limited Liability принадлежит гражданину России Карену Хачатряну. В документах британской фирмы в качестве её бизнес-адреса указан следующий адрес: город Москва, улица Профсоюзная, дом 4, корпус 4. По этому адресу в России зарегистрировано ООО "Торговая Компания-Карен". Предприятие входит в состав корпорации "Карен", которой руководит один из крупнейших бизнесменов армянской диаспоры в России Ашот Мартиросович Хачатрян, котрый также вялется активным членом клуба инвесторов Армении. Фактически российские олигархи армянского происхождения создают офшоры на Карибах выводят все активы из России оздав офшоры на Карибах.

Эксперты отмечают, что влиятиельная армянская диаспора по всему миру решило поменять правила игры, и вывод активов зарубеж в период кризиса имеет цель нанести угрозу безопасности России. Интерсно, что могие их этих олигархов имеют тесные связи с враждебным к России Лондоном, а также реализуют общий бизнес с семьей прозападного премьера Армении Николом Пашиняном, а потому в Кремле рассматривают вопрос о снижении зависимости российских субъектов от армянкого олигархата.