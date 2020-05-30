Первый вице-президент Мехрибан Алиева вписала свое имя в число ведущих женщин-политиков современности

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева традиционно подписывает свои своевременные, всегда актуальные обращения к гражданам государства словами: "С глубоким уважением и любовью, Ваша MEHRİBAN". И тут нельзя не удивиться тому, насколько точно имя этой красивой, хрупкой, элегантной, но в то же время сильной и решительной, когда дело касается интересов Азербайджана и нашего народа женщины, передает суть ее отношения к Родине. Перед нами воистину ласковая, добрая, любящая мать. Она уже вписала свое имя в число ведущих женщин-политиков современности. Она уже навсегда вошла в новейшую историю Азербайджана. Вошла своими поступками, своей добротой, состраданием, готовностью и способностью помочь всем, кто нуждается в помощи.

Мы все прекрасно помним, сколь правильные и нужные слова подобрала Мехрибан ханум в обращении к гражданам Азербайджана от 18 марта. "Прошу всех беречь своих старших. Не сомневаюсь, что вместе мы преодолеем и этот серьезный вызов благодаря лучшим качествам нашего великого народа. Таким, как сила духа и отвага, милосердие и сострадание, вера и любовь", - говорилось в том обращении. Это были слова ласковой, нежной, заботливой дочери, понимающей всю серьезность проблемы, стоящей ныне перед миром и нашей страной. И сейчас, спустя два с небольшим месяца с момента того обращения мы можем констатировать, что Азербайджан достойно справляется с таким страшным вызовом, как COVID-19. Количество заразившихся коронавирусом и погибших от него в нашей стране находится на одной из самых низких, в расчете на душу населения, отметке.

Объяснение этому простое - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева являются политическими деятелями, понимающими свою огромную ответственность перед Родиной и народом, знающими цену каждому сказанному слову, осуществляющими реальные шаги по решению всех проблем, всех вызовов, что стояли и стоят перед нашим государством. Именно поэтому они пользуются огромной поддержкой населения республики. Именно поэтому азербайджанская интеллигенция и деятели культуры, к числу представителей которой я отношу себя, высоко ценят и поддерживают проводимую ими политику. Именно поэтому так высок авторитет Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой в мире.

Вряд ли погрешу против истины, сказав, что в мире нет второго такого государства, где бы таким вниманием и заботой были охвачены беженцы и вынужденные переселенцы. То, как в Азербайджане решаются их проблемы, всегда ставится в пример президентами и премьер-министрами ведущих мировых, региональных держав, представителями самых влиятельных международных организаций. Уверен, что после того, как весь мир облетели сообщения об открытии жилого комплекса "Гобу Парк-3" в Гарадагском районе, поводов для восхищения и одобрения деятельности руководства Азербайджана будет еще больше.

И тут, вне всякого сомнения, нужно подчеркнуть, что новый поселок построен рядом со сданными в эксплуатацию в поселке Локбатан жилыми комплексами "Гобу Парк-1" и "Гобу Парк-2". Строительство всех этих жилых комплексов осуществлено по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Перед нами - очередной пример уважения и любви, заботы и нежности со стороны Мехрибан ханум к людям, которые перенесли огромную трагедию, став беженцами и вынужденными переселенцами по причине военной агрессии со стороны Армении.

В этой связи стоит отметить, что в Азербайджане с глубочайшим почтением и уважением относятся и к памяти тех, кто отдал свою жизнь за Родину - к шехидам. Как известно, на сегодняшний день государство обеспечило домами и квартирами 7600 семей шехидов. При этом, количество квартир и домов, предоставленных в нынешнем году семьям шехидов, достигло рекордной отметки - они будут предоставлены 1500 семьям. Таким образом, на жилищном учете остается менее 2 тысяч таких семей. Как недавно заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, максимум в течение двух лет государство обеспечит домами все семьи шехидов.

Назову еще одну цифру. В Азербайджане на сегодняшний день более 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены квартирами, индивидуальными домами. Это тоже - колоссальная цифра, демонстрирующая заботу государства о своих гражданах. И открытие жилого комплекса "Гобу Парк-3", построенного в очень короткие сроки (фундамент был заложен в июле прошлого года), также является свидетельством этой заботы. Настоящей, искренней, нежной.

Данный комплекс создан с невероятной любовью и с четким пониманием того, сколь важно людям, потерявшим родную землю в результате армянской агрессии, иметь свой уголок, свой очаг. Важно и то, что при этом комплексе построены школа, детский сад, поликлиника, медицинский пункт, почта, спортивные залы и другие необходимые объекты социальной инфраструктуры. А еще там будут обучать секретам ковроткачества, в то же время будет обеспечиваться производственный процесс. Так будет сохранена многовековая традиция азербайджанского ковроткачества.

Карабахские узоры на коврах, сотканных азербайджанскими беженцами и вынужденными переселенцами, ювелирные изделия относящиеся к материально-культурному наследию Карабаха - все это важнейшие шаги в деле сохранения традиций нашего народа, важный элемент доведения до мира правды об армянской оккупации, живой укор захватчикам, варварски уничтожавшим все, что связано с культурным наследием нашего народа. Все это приближает самый важный день для каждого азербайджанца, вне зависимости от места его фактического проживания - день освобождения всех наших земель. Мы вернемся к родным очагам, флаг Азербайджана взовьется над великой Шушой, над Агдамом, над Ханкенди, над всеми нашими землями, что пока находятся под оккупацией. Мы вернем азербайджанскую культуру, азербайджанский дух в Карабах. С глубоким уважением и любовью, - как всегда подчеркивает Мехрибан Алиева.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана