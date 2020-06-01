Ильгар Велизаде: После освобождения Карабаха от оккупации туда потекут миллиардные инвестиции

В День Республики в Азербайджане был сдан в эксплуатацию 111-й по счету поселок для граждан, ставших вынужденными переселенцами в результате армянской агрессии. 28 мая был открыт жилой комплекс "Гобу Парк-3", в котором созданы условия для комфортного проживания и вся необходимая инфраструктура.

Церемония прошла с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Выступая на церемонии, глава государства заверил, что после освобождения наших земель от оккупации, там будут построены такие же прекрасные здания, заново отстроены разрушенные армянами города.

"На примере села Джоджуг Марджанлы мы видим, какая работа и какими темпами будет осуществлена на других землях, освобожденных от оккупации. Мы заново отстроили Джоджуг Марджанлы всего лишь за год после военной победы, сегодня там кипит жизнь, переселенцы вернулись на родную землю... Также и освобожденный от оккупации поселок Шихарх. Сейчас там тоже возведен большой городок. Это - историческое место Азербайджана, находящееся на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. На освобожденной от оккупации территории возведен большой городок. Мы проведем восстановительные работы и на всех остальных землях, находящихся сегодня под оккупацией. Азербайджан обеспечит свой суверенитет", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что сегодня жизнь в освобожденном селе полностью вошла в свое русло. После того, как в январе 2017 года главой государства было подписано распоряжение о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, поселок начал быстро отстраиваться. Очень скоро сюда потянулись бывшие жители, и на сегодня в Джоджуг Марджанлы действуют производственные цеха, объекты социального и культурного назначения, осуществлены инфраструктурные проекты, открываются новые рабочие места. В конце минувшего года Джоджуг Марджанлы начали курсировать автобусы из других городов страны, а в январе этого года открылось автобусное сообщение между возрожденным поселком и столицей. Как омтечал ранее Президент Ильхам Алиев, сегодня Джоджуг Марджанлы является олицетворением несгибаемого духа, воли азербайджанского народа.

Азербайджанское государство никогда не переставало думать и строить планы по поводу восстановления ныне оккупированных Арменией территорий после их освобождения. Поскольку руководство страны во главу угла всегда ставило и ставит жизнь людей и их безопасность, сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

"Когда Президент Ильхам Алиев говорит о том, что одной из основных целей переговорного процесса является возвращение вынужденных переселенцев в места их постоянного проживания, под этим подразумевается восстановление промышленной, транспортной, жилой инфраструктуры, обеспечение всех условий для жизнедеятельности людей. Азербайджан не собирается поселять людей на разрушенной и непригодной для жизни после разграбления оккупантами территории", - отметил политолог.

По словам Велизаде, Азербайджанское государство отдает себе отчет, что восстановление территорий это колоссальные финансовые вложения, множество крупных и малых проектов. Проектов будет очень много - в сфере градостроительства, транспорта, коммуникаций, промышленности, мелиорации и так далее. На этих до оккупации их Арменией действовали оросительные каналы, которые были заброшены либо разрушены оккупантами. Все это надо будет восстанавливать. Отдельная задача - это энергоснабжение, газификация, телефонизация освобожденных районов, обеспечение их высококачественным интернетом, отметил наш собеседник.

Политолог подчеркнул, что это кропотливая работа, оценивающаяся в миллиарды долларов, но даже сегодня, в период мирового кризиса, азербайджанское государство продолжает думать об этом. Потому что средства на восстановления своих земель у Азербайджана есть. При необходимости можно привлекать и иностранных доноров.

"Хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о восстановлении оккупированных территорий, мы говорим не только об азербайджанцах, но и об армянском населении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Будет восстановлена промышленная и прочая инфраструктура, в том числе и на территориях, где проживает армянское население. Это принципиальный вопрос. Восстановительные работы охватят весь регион. Мы хотели бы, чтобы армянское население понимало, что азербайджанское государство преследуют одну цель - возвращение оккупированных территорий и восстановление нормальных условий для обеих общин. Многомиллиардные проекты обеспечат благосостояние и армянского населения Карабаха.

Транспортная инфраструктура будет эффективно действовать в интересах всего населения региона. Возьмем, например, аэропорт в Ходжалы. Сегодня сепаратистский режим его отстроил, но эксплуатировать не может. Азербайджан в ходе масштабных восстановительных работ интегрирует аэропорт в систему транспортных коммуникаций страны. Он будет работать в интересах всех жителей края. Шесть аэропортов Азербайджана имеют статус международных, такой же статус может получить Ходжалинский аэропорт, и оттуда будут осуществляться легальные полеты, поскольку он будет на законных основаниях встроен в международно признанное воздушное пространство Азербайджана. Армянское населения оккупированных территорий совершенно дезориентировано своими вождями и эмиссарами из Еревана. Жителей Карабаха убеждают, что Азербайджану нужны земли без армян, но это абсолютная ложь", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева