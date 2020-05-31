Эльчин Мирзабейли: Указ Дональда Трампа - шаг против угрозы вмешательства в личную жизнь

Указ президента США Дональда Трампа в связи с привлечением к ответственности социальных сетей за распространение дезинформации следует расценивать как шаг против угроз государствам, личной жизни людей, глобальной стабильности и мира.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend заместитель председателя партии Народного фронта единого Азербайджана Эльчин Мирзабейли.

Он сообщил, что данный шаг Трампа является продолжением его выступления в Генассамблее ООН в сентябре 2019 года.

"Напомню, что тогда в своей речи Президент США рассказал о значимости национального суверенитета и патриотизма, а также отметил, что свободный мир должен ценить свои национальные корни, не пытаться их забыть или изменить. То, что в своей речи Трамп отметил - будущее не за глобалистами, а за патриотами, является одним из самых важных аспектов, характеризующих его последний шаг.

Ни для кого не секрет, что с самого начала своего функционирования социальные сети играли роль "силового инструмента" в руках отдельных политико-экономических центров, которые путем вмешательства в политические системы, общественное мнение в разных странах, вызывали там хаос, создавали почву для процветания гражданского противостояния, ненависти, агрессии, терроризма.

Тот факт, что социальные сети функционируют вне сферы влияния национальных законов не только отдельных государств, но и такой глобальной организации как ООН, которая является гарантом мира и стабильности, одна из первых причин, а может и первопричина всех проблем, наблюдающихся сегодня в мире", - считает Мирзабейли.

По его словам, социальные сети превратились в платформы, действующие вне какого-либо права, закона и не носящие никакой социальной ответственности, наряду с тем, что в информационном поле представляют угрозу национальной и глобальной безопасности, также грубо нарушают принцип конкуренции в этой сфере, вытесняя законопослушные профессиональные СМИ.

"Следует отметить, что приблизительно двумя годами ранее в ПАСЕ была принята резолюция, рекомендующая ссылаться в социальных сетях только на информацию профессиональных СМИ. Однако, ввиду отсутствия какого-либо механизма правового воздействия документ не мог в определенной форме влиять на самоуправство в данной области. Именно в этой плоскости было необходимо предротнять шаги в направлении того, чтобы социальные сети, превратившиеся в платформу, с которой постоянно звучат призывы к террору, конфронтации, совершению преступлений против человечества, национально-религиозной дискриминации, хаосу, самоуправству, безнравственности, несли ответственность за такие действия или свое бездействие, а не пресечение таких случаев.

Документ, подписанный Президентом США, служит именно этой цели. Данный указ также важный шаг с точки зрения обеспечения равенства всех представителей информационного интернет-сообщества перед законом. Так как совершенно абсурдно, что гражданин какой-либо страны несет ответственность перед законом за те или иные деяния в реальной жизни, но аналогичные действия на виртуальной платформе не влекут за собой правовой ответственности. Это правовой нигилизм, и недопущение этого послужит обеспечению безопасности всего человечества", - сказал он.

По словам политика, глобальная пандемия также обнажила тот факт, насколько опасными являются виртуальные платформы вне действия закона.

"Считаю, что этот фактор также повлиял на решение Президента США. В связи с этим уже долгие годы идут обсуждения. И Азербайджан играет активную роль в данном процессе. Уже чувствуется необходимость в создании правового кодекса по виртуальному пространству, обеспечения соответствия деятельности социальных сетей, интернет ресурсов с национальными законодательными актами. Будучи гражданином страны, национально-духовным ценностям которой посредством социальных сетей объявлена война в прямом смысле этого слова, которой через эти сети угрожают террором, преступлениями против человечности, ничуть не сомневаюсь, что абсолютное большинство азербайджанского народа является сторонником того, чтобы этому хаосу в социальных сетях был положен конец", - добавил Эльчин Мирзабейли.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп 29 мая подписал указ о регулировании в стране деятельности социальных сетей.

Президент США также не исключил возможность полного закрытия Twitter.

Отметим, что ранее Twitter отметил сообщение Трампа специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом сервис отреагировал на высказывания президента о том, что демократы, рассылая по почте жителям ряда штатов бюллетени для голосования на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.