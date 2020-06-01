https://news.day.az/politics/1240027.html На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Международного дня защиты детей - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Международного дня защиты детей - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Международного дня защиты детей
Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента говорится: "Искренне поздравляю наших маленьких соотечественников по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей! Желаю всем детям крепкого здоровья, любви, радости, счастливого будущего!"
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