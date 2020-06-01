Пашинян и вся его семья заразились коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом он заявил в понедельник в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, <...> у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. Сейчас мы все самоизолированы", - отметил Пашинян.

По его словам, он предположительно заразился от официанта, который подал ему стакан с водой.