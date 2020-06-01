Президент Ильхам Алиев поздравил итальянского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления и пожелания по случаю национального праздника дружественной Итальянской Республики - Дня Республики.

Нынешний уровень и динамика отношений тесной дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией вызывают чувство глубокого удовлетворения. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю наши встречи и переговоры, проведенные в теплой обстановке, большое внимание и гостеприимство, оказанные мне и Мехрибан ханым Алиевой в ходе государственного визита в Вашу прекрасную страну в феврале текущего года.

Убежден, что диалог высокого уровня и отношения сотрудничества между нашими странами в политической, торгово-экономической, энергетической, промышленной, образовательной, культурной, оборонной и других сферах и впредь будут успешно развиваться благодаря совместным усилиям.

Хочу еще раз отметить, что азербайджанский народ солидарен с дружественным итальянским народом в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему народу - постоянного благосостояния", - говорится в поздравительном письме.