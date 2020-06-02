https://news.day.az/politics/1240724.html Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса
Обнародована повестка пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент), которое пройдет пятого июня.
Как сообщает во вторник Day.Az, в повестку вошли четыре вопроса.
Это законопроекты о назначении членов Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджана, о выполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год (в первом чтении), о внесении изменений в закон Азербайджана "О судебно-правовом совете" и внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (в первом чтении).
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