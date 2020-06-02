Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент), которое пройдет пятого июня.

Как сообщает во вторник Day.Az, в повестку вошли четыре вопроса.

Это законопроекты о назначении членов Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджана, о выполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год (в первом чтении), о внесении изменений в закон Азербайджана "О судебно-правовом совете" и внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (в первом чтении).