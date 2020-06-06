Пашинян отмыл миллионы на закупках развалившейся военной техники

Бывший посол Армении в Ватикане, зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян в продолжение серии видеороликов под названием "Конец лжи" в Facebook сделал очередную запись - "Незаконная продажа оружия, сделка по приобретению "доисторического" оружия, коррупция и игнорируемые смерти". Как сообщают армянские СМИ, в ней речь идет о том, как премьер-министр Никол Пашинян зарабатывал миллионы, приобретая для армянской армии старую военную технику.

По сведениям Минасяна, списанный зенитно-ракетный комплекс "Оса- АКМ" он приобрел у Иордании. Рухлядь была отремонтирована и покрашена в Армении, а затем презентована армии в качестве современного вооружения. Зять Саргсяна утверждает, что "Оса" обошлась Армении в девять раз дешевле, чем было официально заявлено, а остальные более 20 миллионов долларов прикарманили Пашинян и его жена. Не исключено, что в долю вошли министр обороны и другие военные чины.

Согласно другим источникам, "Оса АК" Армения собиралась приобрести у одной из стран ближнего зарубежья еще в 2010 году, но сдлать это не удалось. все предложенные затем условия для Армении были невыгодны. В конце концов, выбор пал на Иорданию - она предложила наиболее оптимальный вариант в плане цены и качества. У Иордании за относительно небольшие деньги удалось приобрести не только комплексы и массу запчастей к ним, но и впервые армянская сторона получила тренажеры этих систем, позволяющие за короткий срок подготовить личный состав для использования этих ЗРК, пишут армянские СМИ.

"Вы помните, премьер-министр заявил, что правительство Республики Армения закрыло постыдную страницу оружия 80-х, поскольку закупленное вооружение или производства 2019 года или вообще неиспользованное, в заводском состоянии. Это "новое" или "сверхсовременное" оружие снято с производства в 1985 году. Производство началось в 1975 году и снято с производства в середине 80-х. И премьер-министр Армении даже не владеет тем, о чем говорит, поскольку они приобрели не "Оса-АК", а "Оса-АКМ", но с этих 35 машин сняты все бирки, которые могут свидетельствовать о реальном возрасте, и просто хорошо отремонтированы и покрашены, но министерство обороны даже отказалось принять хоть одну из-за брака. Авторитетное издание Jason пишет, что Королевство Иордания, откуда наши герои купили ЗРК "Оса", списало 51 или 52 средств ПВО и выставило на продажу, но никто не покупает, поскольку, как говорят остальные специалисты, эти системы противовоздушной обороны морально устаревшие. Они произведены в 70-х или в лучшем случае в 80-х и сегодняшние системы намного современнее", - заявил Микаел Минасян.

Как можно увидеть на фото, опубликованных newspress.am, парк вооружений армянской армии действительно находится в плачевном состоянии. Пашинян приобрел эту рухлядь или же любимый тесть Минасяна, утверждать не беремся. Но факт остается фактом.

Напомним, что Служба национальной безопасности Армении пообещала проверить заявления Микаэла Минасяна о том, что власти страны замешаны в незаконной торговле оружием.

Как сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян, Генпрокуратура передала в СНБ последний ролик Минасяна, опубликованный на его странице в Facebook, с целью проверить указанные там сведения.

Зять Сержа Саргсяна в минувшую субботу в очередном видеоролике сообщил, что премьер Армении Никол Пашинян через своих приближенных организовывал перепродажу закупленного в России оружия в третьи страны.

Спустя день после этого разоблачения шурин премьера, депутат Грачья Акопян сообщил, что в период правления тестя Минасяна - Сержа Саргсяна, одному из его приближенных из бюджета было выделено 15 миллиардов драмов (более 30 миллионов долларов) на закупку оружия, однако эта сумма вплоть до "бархатной революции" 2018 года так и не была потрачена на нужды армии. Акопян также обвинил Минасяна в незаконном приобретении имущества.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что изложенные Акопяном подробности в рамках ранее возбужденного уголовного дела уже стали предметом расследования.

Одним словом, ждем очередного скандала.

Зульфугар Ибрагимов