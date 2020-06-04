Президент Ильхам Алиев: Развитие спорта – это здоровье народа, и азербайджанский народ должен быть здоровым

Развитие спорта является не просто средством достижения спортивных результатов, развитие спорта - это здоровье народа, и азербайджанский народ должен быть здоровым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой спортсменов после ознакомления с Тертерским олимпийским спортивным комплексом.

"Основная цель наших мероприятий, связанных со спортом, - обеспечить здоровье людей. Спортсменам хорошо известно, что спорт является одним из самых основных факторов для здоровья человека. Поэтому я и на встречах со спортсменами, и в выступлениях в других аудиториях всегда подчеркиваю, что каждый человек должен заниматься спортом. Речь не идет о том, что каждый должен стать спортсменом. Но человек, который занимается спортом, бывает здоровым. Спорт укрепляет человека физически, в то же время сегодня наши спортсмены показывают пример многим и в быту. Таким образом, обеспечивая массовость спорта, мы будем охранять здоровье нашего народа, и наша молодежь, молодое поколение будут здоровыми и физически, и духовно. Физически сильный человек обычно должен использовать свою силу только в сложный момент. Сильный человек уверен в себе. Физически сильный человек не должен применять силу против того, кто слабее него. Он должен лишь защищать себя, своих близких, свою землю. Поэтому развитие спорта является не просто средством достижения спортивных результатов, развитие спорта - это здоровье народа, и азербайджанский народ должен быть здоровым", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что несколько лет назад он выдвинул инициативу, чтобы каждый человек в Азербайджане раз в год проходил бесплатное обследование.

"Для этого, конечно, необходимы были современные больницы во всех городах, и мы уже обеспечили это. Уже несколько лет ежегодно более 5 миллионов человек проходят бесплатное обследование, узнают о своем физическом состоянии и при выявлении заболевания получают необходимое лечение. Таким образом, в результате этих и других мер продолжительность жизни в Азербайджане увеличилась. Сегодня азербайджанский народ более здоров. Прохождение медицинского обследования, занятия спортом - эти два фактора, считаю, играют основную роль для здоровья людей. Конечно, мы должны стараться, чтобы наши дети, подростки регулярно занимались спортом. Спортсменам хорошо известно, что только регулярные тренировки приводят к результатам. Надеюсь, что этими возможностями будут пользоваться как спортсмены, так и другие жители района. Считаю, что данный Олимпийский спортивный комплекс станет для района прекрасным центром здоровья и отдыха", - отметил Президент Ильхам Алиев.