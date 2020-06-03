https://news.day.az/politics/1240913.html Состоялось открытие Тертерского олимпийского спортивного комплекса - ФОТО
Состоялось открытие Тертерского олимпийского спортивного комплекса - ФОТО
3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского олимпийского спортивного комплекса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с созданными в комплексе условиями.
После ознакомления с комплексом Президент Ильхам Алиев встретился с группой спортсменов.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре