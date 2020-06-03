Состоялось открытие Тертерского олимпийского спортивного комплекса

3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского олимпийского спортивного комплекса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с созданными в комплексе условиями.

После ознакомления с комплексом Президент Ильхам Алиев встретился с группой спортсменов.

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