https://news.day.az/politics/1241175.html Сегодня в Милли Меджлисе обсудят ряд законопроектов
Сегодня в Милли Меджлисе обсудят ряд законопроектов
Сегодня на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будет обсужден ряд законопроектов.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу парламента.
Согласно информации, будут обсуждены законопроект "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей" (в первом чтении) и поправки, предлагаемые в законы "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "О недрах Земли", "О защите окружающей среды", "О государственной пошлине".
В обсуждениях примут участие также эксперты в ряде сфер.
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