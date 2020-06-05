Президент Ильхам Алиев: Необходимо создать центры ASAN xidmət по всей стране и оказывать всем гражданам качественные услуги

Необходимо создать центры ASAN xidmət по всей стране и оказывать всем гражданам качественные услуги.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с волонтерами ASAN в Агджабеди.

"Открытие очередного Центра ASAN xidmət - очень знаменательное событие, так как за короткий срок мы довели количество центров ASAN xidmət до 19, и этот процесс продолжается. В настоящее время предусмотрено строительство восьми центров. Некоторые из них, можно сказать, готовы, а в некоторых работы продолжаются. Таким образом, мы охватим центрами ASAN xidmət всю нашу страну. На самом деле наши планы заключались именно в этом. Когда мы выдвинули данную инициативу, я твердо решил, что если этот опыт окажется положительным, - в чем я не сомневался, - то необходимо создать центры ASAN xidmət по всей стране и оказывать всем гражданам качественные услуги. Мы последовательно выполняем эту работу. Сегодня, открывая данный центр, я увидел, что с начала деятельности ASAN xidmət по настоящее время поступило примерно 38 миллионов обращений. Лучше всего работу ASAN xidmət отражает тот факт, что степень одобрения гражданами составляет 99,4 процента. Можно сказать, что наши граждане на 100 процентов довольны центрами ASAN xidmət. И это естественно. На самом деле наше намерение, желание - создать для людей прекрасное, удобное и прозрачное обслуживание. Нам удалось добиться этого", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня ASAN xidmət является интеллектуальным продуктом нашей страны. "Я уже говорил, хочу сказать еще раз: мы уже экспортируем этот интеллектуальный продукт. С несколькими странами подписаны договоры о создании там наших центров ASAN xidmət. В некоторых странах эти центры уже начали функционировать. Это - наш национальный бренд. Начало деятельности и успешная работа ASAN xidmət - прекрасный результат проводимой в этой области политики. ASAN xidmət - это инновация, при открытии каждого нового центра мне представляют новые инновационные проекты, в том числе и сегодня. После этого подавляющее большинство данных проектов находит отражение в жизни", - добавил глава государства.

Деятельность ASAN xidmət придала мощный импульс и развитию инноваций в Азербайджане, отметил он. "Рад, что именно молодежь представляет и изобретает эти инновации. Таким образом, за короткий срок в области общественных услуг в нашей стране произошли революционные изменения. Возможно, десять лет назад никто и представить себе не мог, что в одном центре можно оказывать 320 услуг. Эти услуги имеют высокий инновативный коэффициент", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.