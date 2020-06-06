Посол Франции встретился с главой азербайджанской общины Нагорного Карабаха
Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс встретился с руководителем азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Туралом Гянджалиевым.
Об этом Day.Az cообщает со ссылкой на страницу дипломата в соцсети Twitter.
Как отмечается, в ходе встречи обсуждался вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
"Вчера у меня состоялась встреча с Туралом Гянджалиевым. В ходе встречи обсуждалось, прежде всего, содействие диалогу и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - пишет посол.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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