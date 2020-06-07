Клоунада под названием "выборы", которую провели недавно в оккупированном армянами Карабахе, стала очередным провалом Пашиняна и его марионеток: ведущие международные организации приняли заявления и документы, которые однозначно не признали это шоу никаким избирательным процессом. Мировое сообщество снова поддержало правую позицию Азербайджана. Но нашлись и те, кто сделал вид, что "ничего не видел" - например, ПАСЕ.

Эта организация давно "знаменита" своими антиазербайджанскими настроениями. Растерявшая весь свой авторитет ПАСЕ увы, превратилась в структуру, где активно пустили корни армянские лоббисты, пытающиеся очернить Азербайджан с помощью провокационных резолюций и заявлений, проталкиваемых через западные организации. Поразительно, но ПАСЕ, которая с подачи армянского лобби реагирует буквально на все, что происходит в нашей стране, "не замечает" того, что творится на оккупированной части нашей страны: закрывает глаза на многолетнюю оккупацию, нарушения прав миллионов азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Очевидно, что такая избирательная слепота возникла не просто так.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее уже высказал свою позицию по этому поводу, которую повторил, выступая на днях в ходе поездки по прифронтовым регионам. "Совет Европы промолчал. Почему? Это известно. Потому что одна из основных целей Парламентской Ассамблеи Совета Европы - запятнать Азербайджан, подорвать авторитет нашей страны, распространять измышления о ней, побуждать к принятию фиктивных докладов, поддерживать "пятую колонну", предателей в Азербайджане и в связи с конфликтом - армянскую сторону. Поэтому Совет Европы не проронил ни слова в связи с этими фиктивными выборами. О какой объективности, какой справедливости в таком случае может идти речь!" - заявил глава государства, добавив, что документы, принятые Советом Европы в связи с Азербайджаном, для него не более чем клочок бумаги.

Как отмечала в интервью Trend депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, наблюдаемые в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) антиазербайджанские тенденции вызывают справедливое негодование у азербайджанской общественности. По словам депутата, принятие предвзятых решений, далекие от истины заявления, необъективная оценка событий и процессов могут серьезно подорвать политическую репутацию ПАСЕ. Севиль Микаилова отметила, что внутри ПАСЕ наблюдается снижение уровня значимости таких ценностей, как равноправное сотрудничество, демократия, межкультурный диалог, мир и безопасность.

"Создается такое впечатление, что в настоящее время ПАСЕ превращается в организацию, которая управляется различными кругами для политических манипуляций. В последнее время мы являемся свидетелями неуклонного роста антиазербайджанских тенденций в данной организации. Не секрет, что ПАСЕ постепенно превращается в региональную организацию, в которой процветают двойные стандарты, и, к сожалению, мы наблюдаем как на протяжении уже более 20 лет она выступает в качестве политического единомышленника определенных сил, действующих против Азербайджана. Антипатия этой организации к Азербайджану очевидна, и она уже обрела форму кампании. Видимо, успехи Азербайджана, достигнутые на международном уровне, и тот факт, что авторитетные международные организации признают и воспринимают нашу страну как надежного партнера, вызывают в ПАСЕ резкое раздражение. Отсюда и необоснованные заявления, озвучиваемые время от времени этой организацией, в адрес нашей страны. К примеру, предвзятая позиция ПАСЕ в связи с проведенными в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами вновь ярко продемонстрировала истинные цели этой организации", - сказала депутат.

А по мнению депутата Арзу Нагиева, такое поведение ПАСЕ - лишь очередное проявление двойных стандартов, применяемых международными организациями в отношении нашей страны.

"Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не сделала какого-либо заявления в связи с этими незаконными "выборами". Их заявления, по сути, значения не имеют. Имеющиеся в Совете Европы антиазербайджанские, проармянские силы демонстрируют в отношении Азербайджана враждебную позицию", - заявил Нагиев. Депутат добавил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта останется приоритетом азербайджанской внешней и внутренней политики и в 2020 году.

Азербайджан и руководство страны последовательно проводят независимую политику, в первую очередь, ориентируясь на интересы государства и народа. Благодаря этому Азербайджан начал показывать беспрецедентные в мировом масштабе темпы развития, стал одной из наиболее процветающих на постсоветском пространстве стран. Независимая, принципиальная политика нашей страны не устраивает некоторые силы на Западе - им нужен слабый, безвольный, выполняющий одни лишь указания Азербайджан.

И эти, и другие силы, пытающиеся надавить на нашу страну, должны бы наконец уяснить: Азербайджан был, есть и всегда будет страной, проводящей независимую политику. Страной, высшей целью которой являются защита и восстановление территориальной целостности, а также постоянное развитие на благо собственных граждан. И Азербайджан никогда не свернет с этого пути - гарантией этого является политика Президента Ильхама Алиева, опирающаяся на широкую поддержку азербайджанского народа.



Э. Ибрагимов