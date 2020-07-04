Новейшее оружие, боевые учения и социальная поддержка

Приобретенные в последние годы современные виды вооружения, а также военно-техническое сотрудничество с Беларусью, Израилем, Италией, Турцией, Пакистаном и др. странами увеличило потенциальные боевые возможности азербайджанской армии. Значительно улучшились условия воинских частей и подразделений, находящихся на линии фронта. За последние пять дней было открыто 6 новых воинских частей. Стационарные и модульные военные подразделения удовлетворяют потребности персонала вплоть до мельчайших деталей. Считаю, что новые воинские части - лучший подарок на День Вооруженных сил Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал военный эксперт Адалят Вердиев.

Как заявил наш собеседник, снабжение и обеспечение армии продолжается бесперебойно.

"В настоящее время личный состав азербайджанской армии полностью освобожден от бытовой деятельности. Осуществление этих мероприятий гражданскими лицами позволяет привлекать к боевой подготовке максимальное количество личного состава. Если рассматривать комплексно, то снабжение нашей армии оценивается на высоком уровне", - подчеркнул военный эксперт.

Комментируя возможность возобновления военных действий для разрешения нагорно-карабахского конфликта, он отметил, что региональные игроки склонны к решению данной проблемы мирным путем.

"Баланс сил между Баку и Ереваном явно в пользу Азербайджана. Это подтверждается в отчетах различных международных организаций. В Азербайджане есть все компоненты оружия, необходимые для успешной операции на оккупированных территориях.

Что касается исхода возможных боевых действий, продолжил он, то учитывая качество и количество вооружений, территориальные потери армян в последние годы, моральное и психологическое превосходство азербайджанской стороны, то Азербайджан разгромит Армению в течение 3-4 недель при условии беспрерывных крупномасштабных операций.