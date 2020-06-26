Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных cил

Министерство обороны Турции направило поздравление по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом написано на официальной странице Минобороны Турции в Twitter.

"Поздравляем по случаю 102-й годовщины образования Вооруженных сил Азербайджана. Мы будем продолжать поддерживать наших братьев по принципу "одна нация - два государства"", - отмечается в поздравительном послании.