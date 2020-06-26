https://news.day.az/politics/1248157.html Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных cил
Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных cил
Министерство обороны Турции направило поздравление по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом написано на официальной странице Минобороны Турции в Twitter.
"Поздравляем по случаю 102-й годовщины образования Вооруженных сил Азербайджана. Мы будем продолжать поддерживать наших братьев по принципу "одна нация - два государства"", - отмечается в поздравительном послании.
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