Реконструкция ТЭС "Азербайджан" в рекордно короткие сроки

Ввод в эксплуатацию 25 июня после глобальной реконструкции ТЭС "Азербайджан" - историческое событие, в очередной раз продемонстрировавшее эффективность экономической политики руководства Азербайджана, а также наглядное свидетельство тех весомых качественных изменений в стране, которые стали результатом реформ, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым.

Ни для кого не секрет, что энергетическая независимость является залогом успешного развития страны, ее экономического роста и благополучия граждан. Благодаря мудрости и дальновидности великого лидера Гейдара Алиева, в результате его деятельности и неустанных усилий в 1971 году было принято решение о строительстве теплоэлектростанции в Мингячевире, началось вложение в Азербайджан крупных средств из централизованных фондов СССР и строительство станции. Еще во времена руководства великого лидера Азербайджаном в 1981 году был сдан в эксплуатацию первый блок станции. Впоследствии, когда великий лидер Гейдар Алиев вошел в высшее руководство Советского Союза, он всегда уделял особое внимание строительству этой станции, и исключительно благодаря его деятельности были построены и введены в эксплуатацию остальные семь блоков электростанции, последний из них - в 1990 году. На сегодня, после реконструкции генерационная мощность станции составляет 2400 мегаватт.

Сейчас сложно даже представить, как сложился бы путь независимого Азербайджана, если эта электростанция не была бы своевременно построена. Как отметил на церемонии ввода в эксплуатацию после реконструкции ТЭС "Азербайджан" Президент Ильхам Алиев, "энергетическая система любой страны - это ее бьющееся сердце, основной мотор. Без этого ничего не будет, без этого ни о каком развитии и инвестировании не может быть и речи. Поэтому там, где нет энергии, нет и развития". Глава государства отметил, что благодаря деятельности Гейдара Алиева, результатом которой явилось в том числе и строительство Мингячевирской теплоэлектростанции, Азербайджан смог выстоять в тяжелые первые годы независимости.

Особое значение данной электростанции в обеспечении энергетической безопасности страны стало наглядно ясно после аварии, произошедшей 3 июля 2018 года, когда половина страны погрузилась во тьму, прекратилась работа Бакинского метрополитена. Из-за аварии на токовом трансформаторе 330-киловольтной подстанции вытекло около тонны масла, которое попало на электротехническое оборудование, а также информационные и автоматические кабели, и спровоцировало сильнейший пожар. В результате аварии энергетической системе страны был нанесен значительный ущерб. Это произошло в результате безответственного отношения к своей работе, халатности и бессовестности отдельных руководящих работников энергетической отрасли страны.

В ходе проверок выяснилось, что контактные системы и охладители на генераторах станции абсолютно устарели и полностью непригодны для эксплуатации. В котлах развалились щиты защиты от ветра, оборудование котлов износилось и вышло из строя. Регенеративные нагреватели воздуха, газовые пути, компрессоры и другое оборудование из-за длительной эксплуатации пришли в непригодное состояние. Износились дымовые трубы и конструкции станции, источники непрерывного питания практически не функционировали. Разрушились конструкция, кровельное покрытие и пол машинного зала. Сильно устарела установка химической очистки воды, срок эксплуатации азотных и кислородных установок, реагентного и масляного хозяйств был превышен более чем вдвое Разрушились даже склоны водоканального участка Верхне-Карабахского канала, проходящего через территорию станции. Истек срок эксплуатации оборудования и защитных систем 330- и 500-киловольтных подстанций. Все это повысило вероятность аварии до критической отметки.

В результате поручений, которые были незамедлительно даны Президентом Ильхамом Алиевым, сразу после аварии были срочно начаты масштабные работы по восстановлению и реконструкции электростанции.

Основное внимание было уделено реконструкции восьми блоков теплоэлектростанции, каждый из которых обладает статусом отдельной электростанции. Для защиты блоков от природных воздействий и в целях сокращения потерь были осуществлены изоляционные работы. В рамках программы реконструкции заменены непригодные металлические конструкции, внутренние элементы регенеративных обогатителей воздуха, на турбинных установках обновлены поврежденные рабочие лопасти, водородные и масляные аппараты теплообмена. Реконструирован химический цех, обновлено реагентное хозяйство, установлены дополнительные запасные водные резервуары.

В ходе реконструкции, проведенной в рекордно короткие сроки, склоны и дно Верхне-Карабахского канала были восстановлены бетонными покрытиями, капитально отремонтированы опоры под циркулирующими водными линиями. На территории установлены новые мазутные резервуары, циркулирующие и мазутные насосы. Капитально отремонтированы и газоприемные пункты, 330 и 500-киловольтные подстанции, явившиеся источником аварии в 2018 году, реконструированы. Все воздушные выключатели с истекшим сроком эксплуатации заменены ключами элегазового типа, а трансформаторы тока и напряжения - современным оборудованием. Для каждой из подстанций построено новое здание управления. Было заново отстроено административное здание станции.

Выступая на церемонии ввода в эксплуатацию станции, Президент Ильхам Алиев отметил, что за последние 16 лет в стране было построено 30 электростанций, в том числе крупные станции - "Джануб" примерно на 800 мегаватт, "Сангачал" - более чем на 300 мегаватт, "Сумгайыт" - на 525 мегаватт, "Шимал-2" - на 400 мегаватт и "Шимал-1" - на 400 мегаватт. Благодаря этому Азербайджан стал не только энергетически независимым государством, но и одним из крупнейших экспортеров энергии в регионе. Если в 90-е годы Азербайджану приходилось импортировать энергию из-за рубежа, то сегодня осуществляется ее экспорт, и не в одну, а в три страны.

Как отметил глава государства в своем выступлении, в результате строительства новой электростанции "Гобу" Азербайджан еще больше увеличит свои генерационные мощности, что позволит как расширить экспорт электроэнергии за рубеж, так и более успешно обеспечивать возрастающие энергетические потребности страны:

"У нас есть природные ресурсы - газ, нефть. Сегодня Азербайджан добывает, производит и экспортирует нефть, газ, топливо, электроэнергию. В мире не так много стран, занимающихся столь многосторонней деятельностью. В некоторых странах есть часть топливно-энергетического баланса, а другую часть она импортирует, то есть зависима. Мы абсолютно независимы, это и есть экономическая и энергетическая независимость. Мы добились этого, наша совесть перед памятью великого лидера чиста, мы продолжаем его путь, восстановили его произведение. Здесь и повсюду мы идем по указанному им пути вперед к развитию, к прогрессу!"

Стоит отметить, что при проведении на станции реконструкционных и восстановительных работ подача электроэнергии в стране не прекращалась, вся деятельность велась параллельно.

На сегодня ТЭС "Азербайджан" обеспечивает 40 процентов потребностей страны в электроэнергии. Производимая на станции электроэнергия передается в энергетическую систему республики по 330- и 500-киловольтным линиям электропередачи, надежно, устойчиво, безопасно и эффективно обеспечивая потребности в электроэнергии в стране.

Юсиф Агаев

Отдел политики Trend