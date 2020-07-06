Карабахские сепаратисты вздумали "спасать" США от коронавируса

Карабахские сепаратисты, пляшущие под дудку Еревана, не перестают развлекать своими попытками почаще попадаться на глаза мировому сообществу. На днях так называемый "депутат карабахского парламента" Давид Мелкумян объявил, что сепаратистским режимом принято решение отправить гуманитарную помощь... Соединенным Штатам Америки. Да, именно так. Сепаратисты хотят предложить "дружественному американскому народу" некую продукцию, произведенную на оккупированных территориях. Что там производится в самопровозглашенном образовании кроме наркотиков и "черной икры", не знаем, а армянским СМИ верить на слово не будем.

"Я с трудом воспринимаю логику и смысл некоторых широковещательных заявлений армянских деятелей. После этой новости из Карабаха я уже вижу, как английский писатель Уильям Теккерей, автор великого во всех отношениях романа "Ярмарка тщеславия", скромно стоит в углу и нервно курит", - сказал в беседе с Day.Az известный российский политический аналитик Олег Кузнецов.

Комментируя смешную инициативу сепаратистов, он отметил, что искренне не может понять, кому и зачем был нужен этот информационный демарш. Сегодня Армения вышла в мировые лидеры по количеству заразившихся и умерших от коронавируса COVID-19 на миллион человек населения, в том числе и из-за того, что в стране элементарно нет достаточного количества средств индивидуальной защиты.

"В этих условиях "маленький, но гордый" Карабах собирается помогать не своей метрополии - Армении, от армии и ресурсов которой всецело зависит его физическое существование и биологическое выживание, а свои заокеанским "соотечественникам и дружественному народу США", которые для лидеров карабахских сепаратистов являются более родными, близкими и ценными, чем ереванские и прочие "армянские" армяне. Из этой ситуации сам собой напрашивается вывод о том, что для того же Мелкумяна калифорнийский армянин родней и ближе ереванского, иначе зачем он стремится оказать помощь географически дальнему, вместо того чтобы оказать посильную помощь ближнему? Как я полагаю, за всем этим скрывается какая-то особая армянская логика, понять которую я не могу", - сказал Кузнецов.

Иронизируя над потешной идеей, российский аналитик заметил, что расходы на доставку гуманитарного груза из Карабаха в Лос-Анджелес будут гораздо выше стоимости самого груза, которым карабахские сепаратисты собираются порадовать американцев. Кроме того, отправлять придется через Ереван, и где гарантия, что власти Армении не конфискуют карабахскую посылку в Америку, как это сделала ранее Франция со средствами индивидуальной защиты для Италии? Похоже, открывая свой балаган на ярмарке армянского тщеславия, сепаратисты не продумали и этого вопроса, сыронизировал наш собеседник.

По мнению Олега Кузнецова, так называемая "гуманитарная помощь" Америке - это политический демарш Карабаха в адрес Еревана.

"Сепаратисты хотят показать премьеру Николу Пашиняну, что не все зависит от его хотения и сумасбродства. Среди его соплеменников есть более спесивые и фанаберичные люди, до которых ему еще расти и расти. Ну, что сказать еще? Улыбнули", - сказал российский аналитик.

Зульфугар Ибрагимов