В список должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, внесены изменения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "список должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях", утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 23 февраля 2017 года под номером 1256.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В части 6 "списка должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях", утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 23 февраля 2017 года № 1256, вносятся следующие изменения:

Слово "Налогов" в названии заменить на "Государственная Служба Налогов при министерстве экономики Азербайджана" в качестве государственной налоговой службы при министерстве экономики";

В пункте 6.0 после слова "Кодекса" добавить слова "211 (в отношении субъектов предпринимательской деятельности и их должностных лиц)," и в этом пункте слова "министр налогов, его заместители, руководитель Аппарата министерства, его заместители, генеральные директора департаментов при министерстве налогов, их заместители, генеральные директора (директора) территориальных налоговых департаментов (управлений), их заместители, директора районных налоговых отделов, их заместители, министр налогов Нахчыванской Автономной республики, его заместитель, руководитель аппарата министерства налогов Нахчыванской Автономной Республики, начальник налогового управления города Нахчыван министерства налогов Нахчыванской Автономной Республики, его заместитель" заменить на "глава Государственной налоговой службы, его заместители, Руководитель Аппарата Государственной налоговой службы, его заместители, генеральные директора департаментов при Государственной налоговой службе, их заместители, глава Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной республики, его заместитель, Руководитель аппарата Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики, начальники городских (районных) налоговых управлений Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики, их заместители", также в этом пункте слова "министерства Налогов Нахчыванской Автономной Республики" заменить на "Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики".