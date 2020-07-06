Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии модульного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Баку

6 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после знакомства с условиями, созданными в медицинском учреждении, глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу "Хазар".

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