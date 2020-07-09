ОБСЕ и другим организациям пора понять

С самого первого дня борьбы с пандемией коронавируса, Азербайджан принял своевременные и адекватные решения для противодействия COVID-19. Президент Ильхам Алиев лично взял под контроль этот вопрос. Он подписал несколько важных указов и выступил с обращением к гражданам. Если бы эти дальновидные решения не были приняты, страна сегодня бы столкнулась с куда более печальной картиной ввиду огромного количества инфицированных.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Джейхун Мамедов, комментируя интервью главы государства Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Телевидению "Хазар".

"Возведение больниц в столь короткие сроки, а также тот факт, что по количеству тестов на душу населения Азербайджан находится где-то на 40-м месте в мире, однозначно подтверждает правильность предпринятых шагов. Это показывает, что Азербайджан успешно борется с пандемией коронавируса", - считает парламентарий.

Объясняя причину введения строгого карантинного режима в городах и районах, где распространение COVID-19 идет особенно быстрыми темпами, он пояснил, что основная цель данных мер - снизить уровень заражения путем минимизации тесных контактов между людьми.

"Как известно, в людных местах коронавирус может распространяться намного легче. Если наши граждане будут полностью соблюдать правила карантинного режима, то есть, не выходить из дома без необходимости, пользоваться медицинскими масками, а также соблюдать социальную дистанцию, то сокращение числа инфицированных людей начнется довольно быстро. Наряду с государственными органами граждане также несут обязательства в этом вопросе. Соблюдая правила карантинного режима, каждый человек подобным образом защищает себя и своих близких. Давайте не будем забывать - мы сильны вместе", - подчеркнул он.

Говоря о роли Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, депутат отметил, что Азербайджан в первую очередь ожидает от сопредседателей МГ ОБСЕ положить конец двойным стандартам.

"В то время как МГ ОБСЕ уже долгое время закрывает глаза на любые противоправные действия в Армении, эта организация пытается раздуть скандал из малейшего политического события в Азербайджане и представить его с отрицательной стороны.

Несмотря на то, что организация функционирует уже много лет, не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта. Считаю, что Минская группа должна усилить давление на Армению, иначе и так подорванное доверие граждан Азербайджана к этой организации продолжит снижаться", - заключил Джейхун Мамедов.

Абдул Керимханов