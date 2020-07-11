Армения может угрожать Азербайджану только военным металлоломом

Давайте попробуем вспомнить, какими способами и в каких масштабах из Армении в разное время грозили Баку "армагеддоном". Разбомбить, сжечь, утопить, подорвать, захватить новые территории и так далее.

На днях один из бывших министров обороны Армении Вагаршак Арутюнян рассказал о перспективе затопления двух третьих Азербайджана посредством удара системой СКАД по Мингячевирской ГЭС. В свидетели Арутюнян призвал печально известного генерала Рохлина, который дал армянской стороне подобную идею еще в 90-х годах прошлого века. Армянским ракетам, по его словам, "доступны также Баку, весь нефтяной комплекс, они способны разрушить экономический потенциал Азербайджана, который сконцентрирован в трех городах: Баку, Сумгайыте и Гяндже".

А вот совсем свежий пример - грозить Азербайджану взялся не только Ереван, но также сепаратисты, набравшиеся наглости требовать от Баку "возвращения оккупированных территорий Карабаха". Иначе...

По всему видно, что армянская сторона все еще продолжает жить воспоминаниями о 90-х годах и не желает примириться с реальностью, которая для Армении кардинально изменилась со времен карабахской войны.

"Мы уже не удивляемся ни одному высказыванию со стороны высокопоставленных армянских чиновников, что бывших, что нынешний. Тем более, не удивляемся глупостям, доносящимся с оккупированных территорий. Это надо додуматься - требовать от Баку "возвращения" территорий, которые признаются всем миром частью Азербайджана и находятся в рамках территориальной целостности нашей страны. Смешно. Мир знает об оккупации азербайджанских территорий Арменией. При каких условиях произошла оккупация, тоже всем известно", - сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, добавив.

Не менее смешон в своих угрозах экс-министр обороны Армении, отметил эксперт. По его словам, чем владеет Азербайджан, было неоднократно продемонстрировано на парадах и в ходе учений. У Армении же все на словах.

Что касается систем СКАД, то, как отметил военный эксперт, производство этих ракет СКАД началось в 60-е годы и было прекращено в 1988 году. То есть 30 лет назад эти ракеты перестали отвечать современным требованиям.

"Они легко сбиваются средствами ПВО, неэффективны и потому сняты с вооружения. Точность попадания этих ракет составляет 450 метров. Мы сейчас уже говорим о ракетах с точностью попадания 10-20 метров. А тут такой разнос - почти полкилометра. И что Арутюнян предлагает сделать такими ракетами?

Да будет ему известно, что Мингячевирская ГЭС рассчитана на конкретную силу ядерного взрыва, причем, есть определенные места, куда эта бомба должна попасть, чтобы вызвать затопление. Всем, кто грозит Азербайджану затоплением, советую взять карту советских времен, на которой указана зона затопления в случае разрушения дамбы ГЭС. Насколько я помню, зона затопления в длину составит 12 километров и где-то километр-полтора в ширину. Согласитесь, это никак не две третьих Азербайджана. Кроме того, следует учитывать хотя бы рельеф нашей страны", - посоветовал Рамалданов.

Глупыми и необдуманными наш собеседник считает также заявления о нацеленности армянских ракет на нефтегазовую структуру Азербайджана. Когда слышишь такое, возникают сомнения в психическом здоровье говорящего, заметил эксперт. Армянам достаточно включить логику, чтобы понять, насколько недальновидны из угрозы. У нас все нефтегазовые промыслы имеют международный статус. Это инфраструктура "Контракта века", Южного газового коридора, других международных трубопроводов, проектов, в которых участвуют ведущие компании мира.

Если же действительно встанет вопрос об ударе по энергетической инфраструктуре, нефтегазодобывающим объектам Азербайджана, по Мингячевиру или Баку, военный специалист посоветовал армянской стороне просто посмотрят на свою Мецаморскую АЭС и вспомнить о чернобыльской аварии. Этого будет достаточно. И еще им стоит задуматься о досягаемости этой АЭС для средств, которыми вооружен сегодня Азербайджан и Нахчыван в частности.

"Политик или чиновник, который хотя бы немного думает о будущем своего народа, не будет делать подобных безответственных заявлений", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева