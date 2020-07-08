Президент Ильхам Алиев выделил 8,5 миллиона манатов для завершения работ по реконструкции Абшеронского магистрального канала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июля подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению орошения сельскохозяйственных земель на Абшеронском полуострове.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с распоряжением, для завершения работ, предусмотренных по проекту "Проведение работ по реконструкции на Абшеронском магистральном канале с целью улучшения орошения земель, пригодных для сельского хозяйства на Абшеронском полуострове и повышения водопропускной способности канала", из суммы, указанной а подпункте 1.8.21. "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов)", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" выделяются 8,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.