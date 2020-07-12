https://news.day.az/politics/1252865.html МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной супруги Хафиза Пашаева
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной супруги заместителя министра иностранных дел, ректора Университета ADA Хафиза Пашаева Рены Пашаевой.
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной супруги Хафиза Пашаева
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной супруги заместителя министра иностранных дел, ректора Университета ADA Хафиза Пашаева Рены Пашаевой.
Как сообщает Day.Az, в сообщении ведомства говорится:
"Коллектив МИД с глубокой скорбью выражает соболезнования в связи с кончиной супруги заместителя министра иностранных дел, ректора Университета ADA Хафиза Пашаева Рены Пашаевой, многие годы проработавшей в качестве научного сотрудника института востоковедения НАНА. Allah rəhmət eləsin!"
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