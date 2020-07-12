МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной супруги Хафиза Пашаева

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной супруги заместителя министра иностранных дел, ректора Университета ADA Хафиза Пашаева Рены Пашаевой.



Как сообщает Day.Az, в сообщении ведомства говорится:

"Коллектив МИД с глубокой скорбью выражает соболезнования в связи с кончиной супруги заместителя министра иностранных дел, ректора Университета ADA Хафиза Пашаева Рены Пашаевой, многие годы проработавшей в качестве научного сотрудника института востоковедения НАНА. Allah rəhmət eləsin!"