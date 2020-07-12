Жители Товуза поддержали армию Азербайджана

Жители Товуза выразили поддержку армии Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, жители села Агдам Товузского района собрались для поддержки нашей армии. Об этом пользователи поделились в социальных сетях.

Граждане заявили, что всегда готовы к бою и отправке на линию фронта.