https://news.day.az/politics/1252886.html Жители Товуза поддержали армию Азербайджана - ФОТО
Жители Товуза поддержали армию Азербайджана - ФОТО
Жители Товуза выразили поддержку армии Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, жители села Агдам Товузского района собрались для поддержки нашей армии. Об этом пользователи поделились в социальных сетях.
Граждане заявили, что всегда готовы к бою и отправке на линию фронта.
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