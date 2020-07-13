Азербайджанская диаспора направила протест международным организациям

Председатель правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Азербайджан-Турция профессор Айгюн Аттар адресовала международным организациям заявления с протестом, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В заявлении, адресованном СБ ООН, ПАСЕ, Минскую группу ОБСЕ, сказано, что оккупировавшая часть азербайджанской территории и не признающая решения международных организаций Армения, в очередной раз совершив провокацию в Товузском направлении азербайджано-армянской границы,проявив тем самым свои истинные намерения: "Таким образом, подтвердилось то, что высказывания Армении о мирном решении конфликта, которые она пытается "навязать" на международной арене мировому сообществу, простое двуличие".

В заявлении также подчеркивается, что Армения является самой большой угрозой миру в Южнокавказском регионе, создает конфликты и напряженность, является стороной, действующей агрессивно в отношении Нагорного Карабаха. "Мы требуем от международных организаций, равнодушно отнесшихся к прежним провокациям Армении, выразить к ним отношение. Толерантное отношение к государству, оккупировавшему 20 процентов азербайджанской территории, позорит вас в глазах мировой общественности. Поэтому, мы требуем от международных организаций незамедлительного наказания Армении, которая совершает провокации против Турции и Азербайджана", - говорится в заявлении.